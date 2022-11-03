 أوستن يؤكد دعم بلاده لعضوية السويد بحلف الناتو - بوابة الشروق
الخميس 3 نوفمبر 2022 7:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أوستن يؤكد دعم بلاده لعضوية السويد بحلف الناتو

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 7:43 ص | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 7:43 ص

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي هاتفيا لنظيره السويدي بول جونسون، والذي تولى منصبه حديثا، دعم بلاده الكامل لعضوية السويد لحلف شمال الأطلسي " ناتو".
وقال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، إن أوستن هنأ جونسون خلال الاتصال الهاتفي، على توليه منصبه الوزاري الجديد، كما شكر السويد على دعمها لأوكرانيا في الحرب الراهنة ضد روسيا.
وأضاف رايدر أن جونسون استعرض خلال المباحثات الهاتفية أولوياته كوزير للدفاع، معربا عن أمله في استمرار العلاقات الدفاعية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والسويد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك