إحباط هجوم على قاعدة تضم قوات أمريكية شمال العراق

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين، بإحباط هجوم بواسطة طائرة بدون طيار «درون» مسلحة، أمس الأول، استهدف قاعدة حرير العسكرية التى تستضيف قوات أمريكية شمال العراق.



وقال المصدران ــ اللذان لم يتم الكشف عن هويتهما ــ إنه تم إسقاط الطائرة فوق القاعدة، ولم يتضح بعد إذا ما كان الهجوم الذى تم إحباطه قد تسبب فى أى أضرار أو خسائر بشرية.



وتقع قاعدة حرير فى قضاء شقلاوة بإقليم كردستان العراق على بعد 75 كلم عن مركز مدينة أربيل من جهة الشرق، وتعد أقرب قاعدة أمريكية من الحدود الإيرانية. وبدأ استخدامها من قبل الجيش الأمريكى عام 2015 فى إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابى.



وتزايدت مؤخرا الهجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكى فى سوريا والعراق، بالتزامن مع التوتر الذى تشهده المنطقة، فى ظل الدعم الأمريكى لإسرائيل فى عدوانها على قطاع غزة.



وتتهم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إيران وفصائل موالية لها فى كل من سوريا والعراق بشن تلك الهجمات التى تعلن أنها تتصدى لمعظمها.



وصرح مسئول فى البنتاجون قبل أيام بأن قوات بلاده وقوات التحالف الدولى لمكافحة تنظيم «داعش» فى العراق وسوريا تعرضت خلال الشهر الماضى لـ23 هجوما بطائرات بدون طيار «درونز» وصواريخ.