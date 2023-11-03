بابا الفاتيكان يزور الإمارات مطلع الشهر المقبل بمناسبة كوب 28

أعلن الفاتيكان، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيزور مدينة دبي، مطلع الشهر المقبل، بمناسبة مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات.

وصرح مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو برون قائلا: "قبِلَ قداسة البابا فرنسيس دعوة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتوجّه، كما تم الإعلان عن ذلك من قبل، إلى دبي من 1 إلى 3 ديسمبر 2023، في مناسبة انعقاد المؤتمر القادم لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)"، بحسب موقع "فاتيكان نيوز".

وتحتضن مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر مؤتمر "كوب 28".

ويسعى "كوب 28" لإعادة تشكيل مسار العمل المناخي الدولي بحضور أكثر من 70 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويهدف المؤتمر إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كل المستويات.