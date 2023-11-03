 إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع


نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 1:28 م | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 1:28 م
تعرضت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، للإصابة ظهر اليوم الجمعة بالإختناق، أثناء تأدية مهام عملها.

جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى. وتم نقلها للمستشفى

وأدانت قناة القاهرة الإخبارية الواقعة، وحملت السلطات الإسرائيلية سلامة طاقمها في القدس، وطواقمها في الأراضي المحتلة، وأكدت عزمها في مواصلة نقل نبض الشارع الفلسطيني، ونقل الحقيقة للمحافل الدولية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مراسلة القاهرة الإخبارية، وجميع أفراد طواقم القناة لمضايقات من قبل جيش الإحتلال.


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