وافق مجلس النواب الأمريكى، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، مساء أمس ، على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل، رغم تأكيد الديمقراطيين أن مجلس الشيوخ لن يمرر ذلك.

وأقر المجلس بأغلبية 226 صوتا مقابل 196، مع انضمام 12 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين فى تصويت شبه حزبى، يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبى للمقاعد، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وقال رئيس المجلس مايك جونسون إن حزمة المساعدات التى وصفها بالتكميلية «تزود إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخى، وتجدد مخزونات الدفاع الأمريكية المحلية».

وأضاف جونسون عبر منصة «إكس» (تويتر) أن «هذه المساعدات ضرورية ومهمة للغاية، إذ تدافع إسرائيل عن حقها فى الوجود»، على حد زعمه.

وحثَّ جونسون كلا من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على الموافقة على هذه المساعدات.

وقال البيت الأبيض فى وقت سابق، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيستخدم حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع القانون الذى اقترحه الجمهوريون فى مجلس النواب لتقديم المساعدة والدعم إلى إسرائيل دون أوكرانيا مع خفض التمويل لخدمة الإيرادات الداخلية، إذ إنه سيخفض تمويل مصلحة الضرائب المدرج فى قانون التضخم، حال إقراره.

فى سياق متصل، دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، السيناتور ديك دوربين، أمس ، إلى وقف لإطلاق النار فى غزة.

وردا على سؤال خلال حوار مع شبكة «سى إن إن» الأمريكية بشأن ما إن كانت هناك حاجة لوقف إطلاق النار حاليا، قال دوربين: «برأيى أجل، فى سياق موافقة الطرفين».

وأضاف: «على سبيل المثال يجب أن يكون الإفراج الفورى عن المحتجزين جزءا من هذا»، أى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه «يجب أن تكون هذه هى البداية» لأى نقاشات بشأن هدنة بين الطرفين.

وأوضح دوربين أن الجهود يجب أن تبذل للانخراط فى محادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أن الصراع مستمر لعقود، مؤكدا «يجب تقديم حل فى الشرق الأوسط يقدم وعودا للمستقبل».

ويعد دوربين داعما للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك»، وهو أول عضو فى مجلس الشيوخ يدعو إلى وقف إطلاق النار، وفق موقع «ذى إنترسبت» الأمريكى.