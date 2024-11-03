الإمارات وقطر تؤكدان على منع توسيع الصراع في المنطقة وحل الدولتين

أكد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضرورة العمل لمنع توسيع الصراع بالمنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة وإيجاد أفق للسلام على أساس "حل الدولتين".



وجاء في بيان لوكالة الأنباء الإماراتية: "بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين".



وأشار البيان إلى استعراض الجانبين عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأردف: "كما أكدا في هذا السياق على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة بجانب إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين ويضمن الاستقرار والأمن للجميع".

وقد احتضنت العاصمة السعودية الرياض قبل أيام، الاجتماع الأول "للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين".

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال الاجتماع، أن تصاعد العنف والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، إلى جانب توسع الصراع إقليميا، يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تقوض فرص حل الدولتين، وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.