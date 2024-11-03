هيئة فلسطينية: إسرائيل تفرض عقوبات انتقامية على المعتقلات

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "إدارة السجون الإسرائيلية فرضت عقوبات "انتقامية" ضد الفلسطينيات المعتقلات في سجونها، وحرمتهن من أدنى المقومات الإنسانية.

وقالت الهيئة الفلسطينية، في بيان، إن "محاميها تمكن، الأحد، من زيارة عدد من المعتقلات، اللاتي يصل عددهن إلى 95".

وجاء في البيان أن "المعتقلات نقلن للمحامي صورة عن ما يواجهن في السجون"، وفقا لوكالة الأناضول.

وبينت الهيئة أن "سلطات إدارة السجون الإسرائيلية تعمدت فرض عقوبات انتقامية إضافية على الأسيرات، بحرمانهن من أدنى المقومات الإنسانية، من لباس وطعام وعلاج".

وأشارت إلى أن "إدارة السجون عزلت الأسيرات بشكل كامل عن العالم، إلى جانب ما يتعرضن له من تفتيش عار وضرب وقمع".

وبينت الهيئة الفلسطينية أن "غالبية الأسيرات اعتُقلن بعد 7 أكتوبر 2023، وصدرت بحقهن أوامر اعتقال إداري (دون محاكمة)".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في "سدي تيمان" سيء الصيت جنوب إسرائيل.

وأشارت الهيئة الحكومية، أن عدد حالات الاعتقال، بلغت منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 11 ألفًا و500، من الضّفة، بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​​