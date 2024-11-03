صحة غزة تناشد إرسال وفود طبية وجراحية إلى مستشفيات الشمال

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية ضرورة إرسال وفود طبية وجراحية، وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمال القطاع، وعلى وجه الخصوص مستشفى كمال عدوان.

ودعت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، إلى توفير سيارات إسعاف لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات، في ظل استمرار الهجمة الشرسة لقوات الاحتلال على محافظة شمال غزة، وتشديد الحصار عليها وعلى المستشفيات هناك.

واستشهد 10 فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال منزلين في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النجار في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا آخر في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين.

واستشهد مواطن، وأصيب آخران في قصف طائرة مسيرة للاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.