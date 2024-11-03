متظاهرون في صربيا يطالبون باعتقالات بعد حادث بمحطة قطارات

ترك متظاهرون غاضبون اليوم الأحد، بصمات حمراء طبعوها بالأيدي على مداخل المباني الحكومية في العاصمة الصربية بلجراد، للمطالبة باعتقال المسئولين، بعد يومين من انهيار مظلة أسمنتية خارجية لمحطة للسكك الحديدية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة ثلاثة.

وشكلت الشرطة طوقا أمنيا خارج مقر وزارة التشييد والبنية التحتية في وسط بلجراد، حيث طالب عدة آلاف من الأشخاص كبار الوزراء في الحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء ميلوس فوتشيفيتش، بالاستقالة على الفور.

وردد الحشد هتاف "اعتقال، اعتقال ". وصاحوا في ضباط الشرطة خارج المبنى بأنهم "يحرسون القتلة" وأن "أيديكم ملطخة بالدماء"، بينما رفعوا لافتات كتب عليها "الفساد يقتل" و"نحن جميعا تحت المظلة!"

وكانت المظلة الأسمنتية التي كانت تمتد على طول واجهة محطة السكك الحديدية في مدينة نوفي ساد الشمالية قد انهارت فجأة أمس الأول الجمعة، وسقطت على أشخاص كانوا يجلسون على مقاعد أو يمرون عبر مدخل المبنى. وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة سقوط المظلة خلال ثوانٍ.

ومن بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات. وتتراوح أعمار المصابين الثلاثة بين 18 و24 عامًا وقد أجريت لهم جميعا عمليات بتر لأطرافهم. وقال الأطباء إنهم ما زالوا في حالة خطيرة اليوم الأحد.