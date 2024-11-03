هاريس تزور نيويورك بشكل مفاجئ للظهور في برنامج ساترداي نايت لايف

تسعى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لجمع كل صوت ممكن في الأيام الأخيرة قبيل الانتخابات.

وقامت هاريس بزيارة مفاجئة إلى مدينة نيويورك يوم السبت لتظهر في برنامج "ساترداي نايت لايف"، متخلية لفترة قصيرة عن الولايات الحاسمة حيث كانت تخوض حملتها الانتخابية بشكل مكثف لصالح البرنامج الكوميدي الشهير.

وغادرت هاريس على متن الطائرة "إير فورس تو" من شارلوت، بولاية نورث كارولينا ، مساء يوم السبت، وكان من المقرر أن تسافر إلى ديترويت.ولكن بمجرد تحليق الطائرة في الجو، قال مساعدوها إنها ستقوم بتوقف غير مدرج على جدول حملتها وهبطت الطائرة في مطار لا جارديا في كوينز.

ووصلت هاريس إلى 30 روكفلر بلازا في مانهاتن، حيث يجري تصوير برنامج "ساترداي نايت لايف"، بعد الثامنة مساء بقليل بالتوقيت المحلي (0000 منتصف ليل السبت/ الأحد بتوقيت جرينتش)، مما منحها وقتا كافيا لإجراء بروفة سريعة قبل عرض البرنامج مباشرة في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش). وهذه هي الحلقة الأخيرة من البرنامج قبل يوم الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يؤكد البيت الأبيض أو حملتها ظهورها في البرنامج، لكن تم تأكيد ذلك من قبل ثلاثة أشخاص على دراية بخطط هاريس ولم يسمح لهم بالتحدث علنا عن ذلك.