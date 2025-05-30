وزير الطيران: مصر تسعى لترسيخ مكانتها كمحور إقليمي في صناعة الطيران الإفريقية

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش مشاركته في فعاليات "أسبوع أفريقيا للطيران 2025" (AFI Aviation Week) المقام بدولة زيمبابوي، حيث التقى بقيادات من أبرز المنظمات الإفريقية والدولية العاملة في مجال الطيران المدني.

وشملت اللقاءات كلاً من فلوران سيرج دزوتا، رئيس المنظمة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC)، وأديفونكي أدييمي، الأمين العام للمنظمة، بحضور الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والسفيرة سلوى الموافي، سفيرة مصر لدى زيمبابوي.

وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز دورها كمحور إقليمي مؤثر في مستقبل صناعة الطيران بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى التزام الدولة بدعم استدامة القطاع وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي. وأضاف أن مصر تمثل صوت القارة في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وتسعى لترسيخ شراكة إفريقية فاعلة تدفع نحو تحقيق التكامل والتنمية المستدامة.

كما تناولت المناقشات دعم ترشيح مصر لعضوية مجلس الإيكاو خلال الانتخابات المقبلة المقررة في سبتمبر المقبل، إلى جانب استعراض آليات تفعيل السوق الإفريقية المشتركة للنقل الجوي، ومبادرة السماوات المفتوحة بين الدول الإفريقية، في إطار دعم حركة النقل وتيسير انتقال الركاب والبضائع داخل القارة.

وبحث الجانبان سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومنظمة "أفكاك"، وتعزيز جهود التكامل الإقليمي في مجال الطيران المدني، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية، وتمكين شركات الطيران الوطنية، والتوسع في استخدام وقود الطيران المستدام.

من جهته، أشاد فلوران سيرج دزوتا بعمق علاقات التعاون بين المنظمة ومصر، مؤكدًا أن القاهرة تُعد ركيزة أساسية في مسيرة تطوير الطيران المدني الإفريقي لما تملكه من إمكانات متقدمة وخبرات واسعة.

كما أكد دعم المنظمة الكامل لترشح مصر لعضوية مجلس الإيكاو، مشددًا على أهمية التضامن الإفريقي لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطيران بالقارة.