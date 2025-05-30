13 شهيدا فلسطينيا بنيران الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة

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استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبا.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الاحتلال منزلا في جباليا النزلة شمال القطاع.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب خان يونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

ولفت إلى أن شخصين استشهدا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وأشار إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة وفي بلدة القرارة شمال خان يونس.

وكان الاحتلال، أصدر، الليلة الماضية، "أوامر إخلاء" جديدة للفلسطينيين في جباليا البلد والعطاطرة في محافظة شمال غزة، وبأحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة.

ويوم الخميس، استشهد 70 شخصا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة مناطق من القطاع.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر في 2 مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود. وبات نحو 1.5 مليون شخص من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.