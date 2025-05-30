الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد الأسير وليد دقة في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سناء سلامة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، أثناء تواجدها في مدينة القدس برفقة ابنتها ميلاد.

وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا بأن شرطة الاحتلال اعتقلت سلامة، وهي من مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، أثناء تواجدها برفقة ابنتها ميلاد في منطقة باب العامود، وجرى اقتيادها إلى أحد مراكز التحقيق في مدينة أم الفحم.

واستُشهد دقة في السابع من أبريل 2024 بعد صراع مع المرض ونتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال، وما زال جثمانه محتجزا، علما أنه أمضى 38 عاما في المعتقل.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، أمس الأربعاء، بدء تنفيذ "إجراءات ترحيل" ضد مواطنين من المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، "في تصعيد غير مسبوق وخطير، وضمن حملة إسرائيلية مستشرية لممارسة الاضطهاد العنصري بحق الفلسطينيين"، بحسب مركز "عدالة" الحقوقي"، الذي أشار إلى أن الحديث يدور عن "أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، فيما يجري استهداف مئات آخرين ضمن سياسة سحب المواطنة الجديدة".

وصباح اليوم، حرّض ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ضد سلامة، وطالب بـ"طردها".