ليبرون جيمس يوجه تهنئة خاصة لـ صلاح وليفربول بعد التتويج بلقب البريميرليج

احتفل نادي ليفربول بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلًا الرقم القياسي لغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في أجواء استثنائية شهدتها مدينة ليفربول، تخللتها تهنئة خاصة من نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، أحد شركاء النادي وأبرز مشجعيه العالميين.

وجاء التتويج الرسمي بعد ثلاثة أسابيع من حسم "الريدز" اللقب حسابيًا، حيث تسلم الفريق الكأس والميداليات عقب تعادله مع كريستال بالاس 1-1 في الجولة الختامية، بحضور جماهيري كامل في ملعب "أنفيلد"، قبل أن تنطلق احتفالات ضخمة في شوارع المدينة يوم الإثنين، في مشهد مغاير تمامًا لما حدث عام 2020 حين تُوج الفريق باللقب خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة كورونا.

وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، أرسل ليبرون جيمس، نجم لوس أنجلوس ليكرز والمساهم في ملكية ليفربول عبر مجموعة "فينواي سبورتس غروب"، برسالة تهنئة مصوّرة تم عرضها خلال الحفل الختامي الذي أقامه اللاعبون بفندق "Municipal" في قلب المدينة.

قال ليبرون في رسالته:" أود تهنئة أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين عادوا إلى منصات التتويج مجددًا، من الرائع أن تحقق هذا الإنجاز مع مجموعة من اللاعبين الذين تحبهم، إنه أمر مميز للغاية".

ووجه تحية خاصة لقادة الفريق قائلًا:" تحية كبيرة للقائدين فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.. استمروا في القيادة والسعي نحو العظمة، وتذكروا دائمًا أنكم لن تسيروا وحدكم أبدًا، هيا يا ريدز، نحن نحبكم".

ورغم خروجه المبكر من الأدوار الإقصائية في دوري الـNBA مع فريقه ليكرز، وجد ليبرون في تتويج ليفربول لحظة سعادة استثنائية تعكس عمق ارتباطه بالنادي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يبدأ ليفربول، بقيادة مدربه آرني سلوت، استعداداته للموسم المقبل يوم 8 يوليو، بينما يُسدل الستار على الموسم الأوروبي يوم السبت المقبل مع نهائي دوري أبطال أوروبا.