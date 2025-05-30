أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+

تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية وبنسبة تفوق 1%، وسط ضبابية قضائية في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وترقب لاجتماع أوبك+.

لكن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، وزادت العقود الآجلة لخام 0.22% إلى 64.29 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً إلى 60.67 دولار.

وأعادت محكمة استئناف اتحادية في أمريكا تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن علّقتها محكمة تجارية قبل ذلك بيوم واحد.

وهذا القرار المفاجئ، تسبب في تراجع النفط بأكثر من 1% أمس الخميس، وسط تقييم المتعاملين لتداعياته المحتملة.

ومن المنتظر أن يعلن تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك وحلفاءها، عن زيادة في الإنتاج خلال يوليو المقبل.

في الوقت ذاته، تضغط أوبك على بعض الدول مثل كازاخستان لخفض إنتاجها الذي تجاوز الحصص المتفق عليها.

من جهته، قال نائب وزير الطاقة الكازاخستاني إن بلاده لا تنوي تقليص إنتاجها، بينما اعتبر وزير الطاقة أن حصة بلاده "لا تتجاوز 2% من الإنتاج العالمي"، مشيراً إلى أن سعر النفط بين 70 و75 دولاراً "مناسب للجميع".

وأثار استئناف الإنتاج المعطَّل من قبل "أوبك+" بوتيرة أسرع من المتوقع، مخاوف من حدوث تخمة في المعروض، مما ساهم في الضغط على الأسعار. كما أن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات الانتقامية المقابلة، عززت أيضاً الضغوط على أسعار النفط.

ورغم أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترامب هزّت الأسواق العالمية، إلا أنها تواجه الآن تحديات قانونية، إذ قضت محكمة تجارية أمريكية الأسبوع الماضي بعدم قانونية بعض تلك الرسوم، في حين منحها استئناف اتحادي مهلة مؤقتة قبل تنفيذ الحكم.

بالتزامن مع ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض في نحو شهرين، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة أمس الأول الخميس، كما انخفضت مخزونات البنزين أيضاً.