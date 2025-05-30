مصرع شاب صدمته سيارة والده عن طريق الخطأ في العاشر من رمضان

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، إثر تعرضه لحادث دهس عن طريق الخطأ بسيارة والده، داخل أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب يُدعى "جمعة"، يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد حادث أليم وقع داخل مصنع بالمدينة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الشاب تعرّض لإصابة قاتلة جراء اصطدام سيارة والده به عن طريق الخطأ أثناء وجودهما داخل المصنع، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل المتوفي إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.