جمعية رجال الأعمال: قرارات كامل الوزير تحسن بيئة الاستثمار الصناعي وتبعث التفاؤل

أعرب المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تفاؤل القطاع الصناعي بتولي الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة، مشيرا إلى اتخاذه قرارات وإجراءات فعلية على أرض الواقع لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، أن تحسين بيئة الاستثمار الصناعي سيجذب تدفقات استثمارية جديدة، لا سيما وأن الاستثمار في القطاع العقاري يشهد بالفعل استثمارات خارجية، في حين لا يزال لم يأخذ القطاع الصناعي حقه من الاستثمارات.

وأشار إلى اتخاذ وزارة الصناعة قرارات جديدة وفتح العديد من الملفات الهامة، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني يتيح للمستثمرين اختيار قطع أراض للاستثمار، مع البدء في حصر هذه الأراضي.

وأكد أن المشاكل المتراكمة التي كانت تواجه القطاع الصناعي بدأت تحل تدريجيا، مع اتخاذ قرارات إيجابية على أرض الواقع تبعث على التفاؤل.