تقرير: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بشن هجوم على إسرائيل

قال نائب قائدالحرس الثوري الإيراني على فدوي، إن بلاده ستشن بالتأكيد هجوما جديدا ضد إسرائيل، وذلك بعد يوم من توعد المرشد الأعلى لإيران بشن رد قاس على إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إسنا"، عن فدوي قوله: "سيتم تنفيذ الهجوم بالتأكيد، لكن لا يمكن مناقشة التفاصيل".

وقالت "إسنا"، إنه من المتوقع أن يطلق على الهجوم المحتمل اسم "عملية الوعد الحق 3"، تماشيا مع الهجمات الصاروخية السابقة على إسرائيل في أبريل وأكتوبر.

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قد أعلن أمس السبت، أن طهران وحلفاءها الإقليميين سيوجهون "ردا ساحقا" إلى إسرائيل، وكذلك إلى حليفتها الولايات المتحدة، بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل في 26 أكتوبر على إيران.