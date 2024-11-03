عبد المنعم سعيد: ترامب خطر على القضية الفلسطينية والعالم وأمريكا نفسها

وصف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنه «خطر على القضية الفلسطينية والعالم العربي، وخطر على العالم وأمريكا نفسها».

ورأى خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن ترامب سيأتي لفرض أمر واقع في حال فوزه؛ وليس لصنع السلام، مستشهدا بتصريحاته السابقة التي دعا فيها إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية، بحجة أن حجمها صغير ويجب أن تتوسع.

وانتقد طرح تساؤل «ترامب أم هاريس؟» قائلا إنه لا ينبغي أن يكون هذا هو السؤال المطروح؛ بل «يجب أن نسأل أنفسنا كعرب ماذا سنفعل»، قائلا:«السؤال ينبغي أن يكون ماذا سنفعل نحن كعرب؟ كشعوب تريد تنمية لبلادها، وكيف نهيئ المناخ المناسب؛ وليس أن يخرج لنا ناس توقف السفن من دخول قناة السويس وتخسرني 6 مليار دولار».

وأشار إلى أن كامالا هاريس لديها مشروع واضح، موضحا أن ما يستنتج من حديث ترامب مع نتنياهو دعوته لـ «القضاء والخلاص من الفلسطينيين»، ثم الحديث عن توسع إسرائيل.

وأكد أن ترامب لا يتحدث إطلاقا عن «الأرض مقابل السلام»، لافتا إلى اعترافه خلال ولايته السابقة بالجولان المحتل كجزء من إسرائيل بالمخالفة لجميع القرارات الدولية.