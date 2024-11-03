 وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تعلن التحذير الأحمر في مقاطعة المرية بسبب الأمطار الغزيرة - بوابة الشروق
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وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تعلن التحذير الأحمر في مقاطعة المرية بسبب الأمطار الغزيرة

أ ش أ
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 3:21 م

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية التحذير الأحمر بسبب هطول أمطار غزيرة في مقاطعة المرية، بجنوب شرق إسبانيا.

وحذرت الوكالة - حسبما ذكرت صحيفة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - من أن "الخطر شديد" ودعت المواطنين في هذه المقاطعة إلى عدم الخروج "إلا في حالة الضرورة القصوى".

وكان عدد وفيات الفيضانات المدمرة في إسبانيا قد ارتفع إلى 213 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، الماضيين في جنوب شرق البلاد، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن خدمات الطوارئ الإسبانية.

يذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث ما يسمى بـ"جوتا فريا"، وهي كلمة إسبانية تعني منخفض "القطرة الباردة"، وهي ظاهرة جوية تحدث في الخريف حيث يتحرك الهواء البارد فوق المياه الدافئة في البحر المتوسط.


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