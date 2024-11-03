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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. ثلاثة شهداء بقصف للاحتلال على الصبرة ورفح

وفا
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 3:15 ص | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 3:15 ص

استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وشمال شرق مدينة رفح.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد مواطن، بالتزامن مع إطلاق الطائرة المروحية الحربية نيرانها باتجاه المناطق الجنوبية للمدينة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة شنت غارة شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على المدينة ونسف المنازل.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي بغداد في خربة العدس شمال مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.


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