عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق يؤدي واجب العزاء في مصطفى فهمي

أقيم مساء اليوم عزاء الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء الماضي، بمسجد عمر مكرم، حيث يتلقى العزاء شقيقه الفنان حسين فهمي.

وحضر عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وإدوارد، ونبيلة عبيد.

فيما حرص على الحضور منذ بداية العزاء كل من محمد رمضان، جمال وعلاء مبارك، وكريم عبد العزيز، وهالة سرحان، وعمرو موسى، والفنان تامر عبد المنعم، ومحمود قابيل، والمخرج شريف عرفة، يسرا، ميرفت آمين، ليلي علوي، ميدو عادل.

كما حضر كل من محمد رياض، وشهيرة، ورانيا محمود ياسين، وماجدة زكي، وفريدة الشوباشي، وعبد العزيز مخيون، والمخرج مجدي الهواري، ونادية الجندي، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهني، ومن المتوقع حضور الكثير من نجوم الفن والمجتمع لتأدية واجب العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة، نظرا لعلاقة الراحل بالوسط الفني.

وكان الفنان الراحل مصطفى فهمي، تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما أجرى جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ودخل مصطفى فهمي، مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام، ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، حيث قدم في عام 1976، 4 أعمال هي: "قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية"، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.