البحرين تطلق شبكة الأمل العالمية الداعمة لتنافسية الشباب

أعلنت البحرين عن إطلاق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل" المنصة الجامعة للدول المؤمنة بأهمية وقوة زراعة الأمل في نفوس الشباب مما يساعدهم على مواجهة التحديات.



وانطلاقا من رؤية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجهات الحكومة للاستثمار في العنصر الشبابي، أكدت مملكة البحرين عن إطلاق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل" وهي منصة جامعة للدول المؤمنة بأهمية وقوة زراعة الأمل في نفوس الشباب مما يساعدهم على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم ويدفعهم إلى التغيير الإيجابي والتقدم، بالإضافة إلى تعزيز روح التضامن والتعاون بين شعوب العالم من خلال الأهداف التي تسعى "شبكة الأمل" إلى تحقيقها.

وستحتضن البحرين فعاليات "شبكة الأمل"، ضمن تجمع دولي يضم وزراء شؤون الشباب ومن في حكمهم من مختلف أنحاء دول العالم، خلال الفترة من 4-6 نوفمبر الجاري، تأكيدا على تمكين الشباب وتوفير بيئة حاضنة تعزز دورهم في بناء مستقبل مستدام، ودعما من البحرين لتبادل أفضل الممارسات والمعارف التي تتماشى مع الخطة العالمية للاستدامة بين دول العالم، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ والقيم والأهداف التي تسعى "شبكة الأمل" إلى دعم تحقيقها.

وتسعى "شبكة الأمل" إلى توحيد أطر العمل الشبابي العالمي من خلال بناء شبكة عالمية تعزز التعاون الدولي في مجال زراعة الأمل وتمكين الشباب بخطوات إستراتيجية موحدة وواضحة لخلق بيئة حاضنة وداعمة للشباب والعمل على تطوير نظام العمل الشبابي من خلال التبادل العالمي في مجال السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية للاستفادة الكاملة من إمكانيات الشباب كمورد أساسي في تحقيق التقدم والازدهار.

وستنطلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الأحد 10 نوفمبر فعاليات معرض شبكة الأمل في مجمع الأفنيوز التجاري.

ويهدف المعرض إلى تعزيز التفاعل والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء في "شبكة الأمل" ، فضلا عن تسليط الضوء على الجهود الرامية لتمكين الشباب في مختلف المجالات وعرض التجارب الشبابية الناجحة وقصص النجاح والملهمين من مختلف الدول المشاركة.