9 شهداء بينهم أطفال في قصف للاحتلال شرق خان يونس

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد 9 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف من طيران الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ394 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 27 شهيدًا و86 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 43 ألفًا و341 شهيدًا، و102 ألف و105 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.