الخارجية الإيرانية: جهات متعددة تحاول تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن أي رسالة رسمية أمريكية لم توجه إلى إيران خلال زيارة تخت روانجي إلى سلطنة عُمان، مضيفا أن "جهات متعددة تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بدء عملية التفاوض بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن "الوضع في منطقتنا والعالم يتّسم بالديناميكية والسرعة، ولا تزال منطقتنا تواجه مشكلتي الاحتلال والإبادة الجماعية المستمرة. فمنذ الإعلان عن اتفاق السلام الشكلي، نستخدم تعبير انتهاك وقف إطلاق النار، لكن الحقيقة هي أننا مازلنا نواجه إبادة جماعية ومحاولات ممنهجة لإبادة سكان قطاع غزة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشار بقائي إلى أنه "منذ بدء الحديث عن وقف إطلاق النار، استُشهد أكثر من 200 شخص وجرح نحو 600 آخرين. وتحمل الدول الضامنة مسئولية ثقيلة، وفي الوقت نفسه، فإن تقاعس الأمم المتحدة عن أداء دورها يرسّخ مناخ الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الكيان الصهيوني".

وتابع: "أمس كان اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وفي هذا السياق، فإن الانتباه يتّجه إلى الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة، حيث قُتل خلال هذه الفترة 270 صحفيا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النزاعات. هذا القتل الجماعي يُظهر بوضوح أن ما يجري في غزة ليس حربا، بل إبادة جماعية".