وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج سبل تطوير اللعبة في مصر

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتطوير اللعبة في مصر على المستويين الفني والإداري، إلى جانب مناقشة آفاق استضافة مصر لعدد من البطولات العالمية في الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وجورج سمير نائب رئيس الاتحاد المصري، وعدد من قيادات الوزارة والاتحاد.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات المصرية الروسية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن التعاون في المجال الرياضي يعكس متانة الروابط بين البلدين، وحرص الجانبين على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين.

وأوضح أشرف صبحي أن العلاقات بين مصر وروسيا تمتد لجذور راسخة من التعاون المشترك في شتى القطاعات، مؤكداً أن الرياضة تمثل جسراً إضافياً للتقارب بين الشعبين، وفرصة لتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعكس روح الصداقة التي تجمع البلدين.

وأشار وزير الرياضة إلى حرص الدولة المصرية على دعم مختلف الألعاب الرياضية، خاصة تلك التي تشهد انتشاراً متزايداً بين النشء والشباب، مشيراً إلى أن الشطرنج يعد من الألعاب التي تسهم في تنمية القدرات الذهنية وصناعة أجيال قادرة على التفكير الإبداعي واتخاذ القرار.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى استعداد الوزارة لتقديم كل سبل الدعم للاتحاد المصري للشطرنج بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، بما يضمن تنفيذ برامج مشتركة لاكتشاف الموهوبين وتطوير منظومة التدريب والتحكيم، وتنظيم بطولات دولية كبرى تليق بمكانة مصر على الخريطة الرياضية العالمية.

من جانبه، أعرب أركادي دفوركوفيتش عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بالبنية التحتية الرياضية المتميزة والإمكانيات التنظيمية الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة أكبر البطولات العالمية في الشطرنج، مؤكداً حرص الاتحاد الدولي على توسيع مجالات التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.