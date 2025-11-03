محافظ الإسماعيلية يتفقد حي ثان في جولة مسائية مفاجئة

تفقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيا مساء اليوم، شارع العشريني ومنطقة حديقة الأندلس بنطاق حي ثان بمدينة الإسماعيلية.

وتابع جلال مستوى النظافة العامة بالشوارع و التعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة ومستوى الإنارة العامة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس حي ثان بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وتطبيق غرامات على المخالفين، مع التأكيد على حق المواطنين في رصيف آمن، بجانب الحزم مع معوقي السيولة المرورية بالشارع سواء باستخدام حواجز صناعية أمام محالهم أو باستغلال الرصيف في عرض بضائعهم وكذلك مرتادي الشارع القائمين بركن سياراتهم بشكل المخالف.

وطالب جلال إدارة مرور الإسماعيلية بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع التجارية الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية بها، مشددًا على ضرورة تعاون أصحاب المحال مع الوحدة المحلية في تحسين مستوى النظافة بالشارع وعدم إلقاء المخلفات والأكياس والكرتون في الشارع وتخصيص أوقات لجمع المخلفات من خلال سيارات الحي.

وخلال تفقده حديقة الأندلس والتي أجرى الحي تطويرها بالجهود الذاتية، أكد جلال أن الحديقة تمثل متنفسًا أخضر متميزًا لأبناء الحي والمحافظة بأكملها، لذا وجب الحفاظ عليها، مشددًا على عدم استغلال المسطح الأخضر بأي شكل من أشكال التعدي ورفع الكراسي المخالفة فورًا والتنبيه بعدم إعادتها حفاظًا على المظهر الجمالي للحديقة.

والتقى جلال بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم من الجهاز التنفيذي للمحافظة، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم وإزالة أسبابها، داعيًا المواطنين بالتكاتف مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والعمل كفريق واحد للحفاظ على الطابع المميز للإسماعيلية.