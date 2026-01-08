أنذر الجيش السوري، مساء اليوم الخميس، المواطنين بإخلاء مواقع في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك قبل قصفه.

ونشر خريطة للمواقع المطلوب إخلاؤها فورًا، قائلًا إن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» تتخذها كموقع عسكري لقصف أحياء وسكان مدينة حلب.

وفي وقت سابق من الخميس، أفادت محافظة حلب في بيان، بأنها تلقّت مناشدات من العائلات المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد منع «قسد» الكثير من الأهالي من الخروج يوم أمس، ومحاولته استخدامهم كدروع بشرية لاستمرار عملياته ضد الجيش العربي السوري.

وأوضحت أنها عملت على «ترتيب إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين نحو المناطق الآمنة في مدينة حلب، وذلك بالتنسيق مع الجيش».

من جانبها، وجهت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تحذيرات لـ«قسد» من استهداف الأهالي الذين يرغبون بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنت عنها المحافظة.

وأوضحت هيئة العمليات في تصريحات لوكالة «سانا» أن الجيش «يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون بالخروج هرباً من بطش قسد داخل الأحياء المذكورة».

وكشفت أن الجيش سيبدأ «عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع قسد في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد ابتداء من الساعة 1.30 ظهراً»، معلنة عن "حظر تجوال ابتداء من الساعة 1 ظهراً وحتى إشعارٍ آخر في الأحياء الثلاثة المذكورة.