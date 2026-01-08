المرشدون السياحيون يحتجون على قواعد السلامة الجديدة الخاصة بجبل إتنا في إيطاليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب المرشدون السياحيون، الذين يرافقون السياح للاستمتاع بالمناظر الخلابة عند جبل إتنا في صقلية، عن غضبهم إزاء فرض السلطات المحلية قيودا أكثر صرامة بعد موجة من الثورانات في البركان العملاق في الأسابيع الأخيرة.

وعلقت السلطات في مدينة كاتانيا، الرحلات لرؤية الحمم البركانية أو قيدتها؛ مما دفع المرشدين إلى الإضراب للمرة الأولى خلال عقود وترك السياح الساخطين بخيارات قليلة لرؤية المشهد الرائع عن قرب.

وتظاهر العشرات من المرشدين أمس الأربعاء أمام بوابة تدفق الحمم الخاصة بجبل إتنا، ووصفوا القيود الجديدة بالمبالغ فيها قائلين إن تدفق الحمم يتحرك ببطء يسمح برؤيته بأمان مثلما كان الحال في الماضي.

وجاء في بيان لمجلس المرشدين الإقليمي: "هذه التدابير تلغي فعليا دور المرشدين وتجردهم من مهاراتهم ووظيفتهم ومسؤوليتهم المهنية".

يشار إلى أن جبل إتنا هو أكثر بركان نشط في أوروبا والأكبر في القارة.