تقارير تكشف موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد ومكان غقامة حفل جوائز الأفضل لعام 2025.

وحسبما أشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الحفل سيقام يوم 19 نوفمبر الجاري، في المملكة المغربية للمرة الرابعة على التوالي.

وسبق وأعلن كاف عن المرشجين لجوائز الأفضل عن عام، حيث يتنافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، مع أسماء عديدة أهمها أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي.

أما جائزة أفضل لاعب محلي فيتنافس عليها عدد كبير من النجوم لكن أبرزهم الثنائي فيسون ماييلي، لاعب بيراميدز، وإمام عاشور، لاعب الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، بالإضافة إلى البوركيني بلاتي توريه، والظهير المغربي محمد الشيبي.

ويتواجد المنتخب المصري مرشحًا لجائزة أفضل منتخب، حيث يتنافس مع العديد من المنتخبات، من أبرزها منتخبا المغرب، سواء الفريق الأول أو منتخب تحت 20 عامًا.