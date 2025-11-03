سلام يعلن أن حكومته تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصاد منتجٍ ومستدام

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال استقباله وفدًا من وكالة التنمية الفرنسية اليوم الاثنين، أن حكومته تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصادٍ منتجٍ ومستدام ، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأعلن الرئيس سلام أن "الحكومة تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصادٍ منتجٍ ومستدام، يرتكز على نموٍّ يقوده القطاع الخاص، في ظلّ نظام حوكمةٍ فعّال وخاضعٍ للمساءلة".

وعرض رئيس مجلس الوزراء "خريطة الطريق الحكومية التي تقوم على تعزيز الأمن والسيادة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء المؤسسات، وإعادة الإعمار بعد الحرب، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية، مع إيلاء اهتمامٍ خاص لقطاعي المالية والطاقة."

وهنأ الرئيس سلام الوكالة "بمناسبة مرور خمسةٍ وعشرين عامًا على الشراكة الناجحة مع لبنان"، مشيدًا "بالدعم المستمر الذي قدمته خلال المراحل الصعبة التي مرّ بها البلد".

وأكّد سلام أن "الشعب اللبناني يقدّر هذا الدعم عاليًا".