ليفربول يعلن قائمته لمواجهة فنربخشة في دوري الأبطال

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي قائمته لمواجهة فنربخشة التركي على ملعب الأخير، غدا الأربعاء الرابع من نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب لاعب خط الوسط الهولندي ريان خرافنبرخ، حيث أكد النادي عبر موعقه الرسمي أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى كعب القدم، ومن ثم لن يرافق بعثة الفريق المسافرة إلى اسطنبول.

وضمت القائمة كل: أليسون – جوميز – جاكيه – كيركيز – فيرتز – سوبوسلاي – إيزاك – ماك أليستر – خاكبو – تسيميكاس – مونوز – مامارداشفيلي – وودمان- باركولا- أراوخو – نيوني – تشيمبرز – ماك كونيل – نجوموها – دانس

ويحتل ليفربول المركز الثالث في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط بعدما فاز في مبارياته الثلاثة الماضية، أنا فنربخشة فلديه نقطتين يحتل بهما المركز الحادي والثلاثين.