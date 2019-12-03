نائبة: لن نسمح بالاقتراب لأي مكتسب للمرأة بقانون الأحوال الشخصية

قالت النائبة سولاف درويش، إن النائبات لن تسمحن بنزع أي مكتسب للمرأة بقانون الأحوال الشخصية، معقبة: «لن نسمح بالاقتراب تجاه أي مكتسب اكتسبته المرأة المصرية خلال السنوات السبع الماضية».

وأضافت خلل مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار ten»، المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء أمس الاثنين، أنه تم تقديم أربعة مشاريع لقانون الأحوال الشخصية بالبرلمان ويتم وضع القوانين في قانون شامل وكامل، مشيرة إلى أن القانون لم يُعدل منذ عام 2000.

وأوضحت أن القوانين الحاكمة لوسائل الأحوال الشخصية في مصر أربعة؛ قانون رقم (25) لسنة 20 وتعديلاته، وقانون (25) سنة 29 وتعديلاته، والقانون الخاص لسنة 2000 وتعديلاته، والقانون الخارج عام 2014 بإنشاء محاكم الأسرة، متابعة: «لم يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية وفقًا لتغيرات العصر والمتغيرات الحادثة بالسنوات السابقة منذ عام 2000».

وأشارت إلى أن «التعديلات ستتم وفقًا لصالح الأسرة المصرية بالكامل، وعدم وجود انحياز لفرد على فرد آخر، أو نزع مكتسبات إطلاقًا للأسرة المصرية وخاصة المرأة»، مؤكدة أن النفقة ومشكلة قضايا النفقة الموجودة بالمحاكم، من أهم المعايير التي سيعمل عليها البرلمان.

وذكرت بأن «أساس عدم وصول النفقة إلى الزوجة وحدوث التعنت وعدم الرؤية، يطرح المشاكل والعنف الداخلي للأطفال»، موضحة أن «تعديل الجزء الخاص بالنفقة يأتي حفاظًا على الأسرة والحرص على وصول المصروفات الخاصة بشكل آدمي»، بحسب تعبيرها.