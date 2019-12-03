شوبير: كارتيرون مدرب الزمالك الجديد

أكد أحمد شوبير، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي، هو المدرب الجديد لنادي الزمالك، لخلافة الصربي ميتشو الذي رحل عن القيادة الفنية للفريق الأبيض بعد صدور قرار إقالته.

وقال شوبير خلال برنامجه على قناة "أون سبورت" :" بشكل قاطع ومؤكد كارتيرون المدرب الجديد لنادي الزمالك، وسيعاونه كل من سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز".

وأشار شوبير إلى أن كارتيرون اتفق مع مسؤولي نادي الزمالك بالحصول على 100 ألف دولار في الشهر لقيادة الفريق الأبيض.

وكان قرر مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، إقالة ميتشو من تدريب الفريق، بعد الاجتماع مع مرتضى منصور داخل مقر النادي، وذلك بعد عودة بعثة الفريق من الكونغو، عقب الخسارة القاسية من مازيمبي الكونغولي 3 – 0، بالجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.