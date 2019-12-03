السعودية وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات النيابية

بحث النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب مع المدعي العام الروسي يوري تشايكا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النيابية والعدلية، ومخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين التي تمت في وقت سابق من العام الجاري.

وقال المعجب - خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه في الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ - "إن التنسيق بين النيابتين وصل إلى مستويات عالية في ما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها الروسية، مستعرضًا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.