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باكستان: مقتل 6 إرهابيين في وزيرستان الشمالية

روالبندي - (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 2:40 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 2:40 م

قتلت قوات الأمن الباكستانية ستة إرهابيين وداهمت أيضا مخبأهم، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، خلال عملية استخباراتية، تمت ليلة الجمعة / السبت، في وزيرستان الشمالية.

وطبقا لبيان صادر عن هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، فإنه خلال سير العملية، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات الجيش الباكستاني والإرهابيين، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وكان الإرهابيون القتلى متورطين، بشكل نشط، في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن بالإضافة إلى عمليات قتل مستهدفة لمدنيين أبرياء في المنطقة.

وأضاف البيان: "تجرى قوات الأمن عملية تطهير في المنطقة. ومازالت عازمة على استئصال خطر الإرهاب في المنطقة".

 

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