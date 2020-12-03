الرئيس الغاني السابق يتعهد بإنفاق 10 مليارات دولار على البنية التحتية

تعهد الرئيس الغاني السابق، جون ماهاما، بإنفاق 10 مليارات دولار على البنية التحتية في البلاد على مدار السنوات الخمس المقبلة، في حال فاز على الرئيس الحالي نانا أكوفو أدو، في انتخابات الاسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن ماهاما قوله في مقابلة أجريت معه أمس، إنه يخطط لإقامة طرق وبناء سدود ومدارس، وتوسيع المطارات، في حال فاز على أكوفو أدو، في الانتخابات المقررة في السابع من ديسمبر.

وتعد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم بعد ساحل العاج.

وسوف يعمل ماهاما على ضمان معالجة نصف إنتاج البلاد من الكاكاو محليًا، بالمقارنة مع معالجة 38 بالمئة فقط من الانتاج حاليا.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها كل من أكوفو أدو وماهاما، أمام كل منهما الآخر على أعلى منصب في البلاد، حيث فاز كل منهما من قبل بمنصب الرئيس لمرة واحدة.

وفاز أكوفو أدو في الانتخابات التي جرت في عام 2016، كما فاز ماهاما في الانتخابات التي جرت في عام 2012.