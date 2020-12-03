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موسكو تبدأ حملات التطعيم الجماعي ضد كورونا بعد غد السبت

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:39 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:39 م

قال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، إن العاصمة الروسية ستبدأ بعد غد السبت عمليات تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد للأفراد المعرضين للخطر، خاصة العاملين في المجال الطبي، والمعلمين.

وقال سوبيانين في بيان على موقعه بشبكة الانترنت "خلال الأسابيع المقبلة، ومع وصول كميات كبيرة من اللقاح، سيتم توسيع نطاق القائمة".

ومن المقرر أن يبدأ الأفراد غدا الجمعة تحديد مواعيد للتسجيل في حملة التطعيم الجماعي.

وكانت موسكو، وهي أكبر مدينة في روسيا، بؤرة تفشي الفيروس القاتل في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، تسجيل 554 حالة وفاة و28 ألفا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا إلى مليونين و 375 ألف و546إصابة.

ووصلت الوفيات جراء كورونا إلى 41607 .

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