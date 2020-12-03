زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية سيعرت التركية

أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن البيان أن الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و45 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال كان في قضاء "قورتالان"، وكان عمقه عند 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وفي سياق متصل، قال والي سيعرت عثمان حاجي بكتاش أوغلو، إن الزلزال لم يسفر عن أضرار في مركز الولاية وقضاء قوتالان، مشيرا إلى أن فرق "آفاد" تواصل أعمالها بالمناطق الريفية الأخرى لتقييم الأوضاع.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.