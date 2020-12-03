وزير الداخلية الفرنسي يعتزم مراقبة أكثر من 70 مسجدا

أعلن جيرالد دارمانان اعتزامه مراقبة 76 مسجدا في البلاد.

وكتب الوزير على تويتر مساء الأربعاء أن هذه الإجراءات تتضمن إمكانية غلق مساجد، مشيرا إلى أن هذا التحرك يأتي لمناهضة " الانفصالية".

وتخطط الحكومة الفرنسية أيضا منذ فترة طويلة لسن قانون ضد ما يُعْرَف بالانفصالية والذي سيكون موجها فعليا ضد الإسلاموية الراديكالية.

وحسب الخطط الحالية، فإن من المفترض مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مكافحة الإسلاموية الراديكالية في الأماكن التي وقع بعض الشباب في براثنها، في مساجد متطرفة وخارج المدرسة وعلى الإنترنت.

كانت فرنسا تعرضت لهجمات بدوافع إسلاموية في الشهور الأخيرة أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، ومنها قطع رأس معلم في باريس بعد أن عرض صورا مسيئة للنبي محمد في قاعة الدرس.