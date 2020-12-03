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بوتين يعزي ماكرون لوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون
أ ش أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:54 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:54 م
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان.

وجاء في برقية التعزية - التي نشرت على موقع "الكرملين" الإلكتروني اليوم الخميس - "أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازيّ بوفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان.. العديد من الأحداث المهمة في تاريخ فرنسا الحديث ترتبط باسم هذا الرجل البارز، الذي يُعتبر كبير السياسة الأوروبية".

وتوفي جيسكار ديستان، الذي شغل منصب رئيس فرنسا من عام 1974 إلى عام 1981، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 94 عاماً في مقر إقامته بمقاطعة "لوار إي شير" في غرب البلاد من جراء إصابته بفيروس "كورونا".

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