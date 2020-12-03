متحدث الصحة: خطة تأمين طبي متكاملة لأي فعالية تقام في الدولة

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك خطة تأمين طبي متكاملة بكل الإجراءات الاحترازية لأي فعالية تقام في الدولة، مضيفًا أن «مهرجان القاهرة مهرجان الدولة، وتشرف عليه وزارة الثقافة».

وأضاف خلال تغطية خاصة للدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فوضت فريقًا يتجاوز المائة فرد من الأطقم الطبية والوقائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل فعاليات المهرجان، من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات، حرصًا على صحة المواطنين والضيوف.

وأوضح أن الوزارة وفرت أكشاكًا مجهزة بكل المستلزمات الطبية من كمامات ومعقمات بالمجان لجميع الحاضرين بالمهرجان، فضلًا عن وجود عيادات متنقلة مجهزة بالكامل، وتقوم على المبادرات الرئاسية سواء متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، أو الخاصة بدعم صحة المرأة.

وتمنى مرور الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفعاليتها بسلام، مشيرًا إلى توفير خدمة تحليل الـ«PCR» لضيوف المهرجان، للاطمئنان عليهم قبل عودتهم لبلادهم بعد انتهاء فعالياته.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهي: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.