رئيس الجمارك: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملون لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

جاء ذلك خلال قيام رئيس مصلحة الجمارك بجولة تفقدية، مساء اليوم، لمركز الخدمات اللوجستية بالقاهرة، والذي بدأ في تقديم الخدمات اللوجستية به اعتبارا من 15 أبريل من العام الجاري.

وأضاف غتوري، خلال الجولة، إن ذلك يأتي في إطار تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والجهود التي تقوم بها مصر لدعم التجارة الإلكترونية والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير، من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية.

وأشار إلى أن مركز الخدمات اللوجستية يعد أحد أهم المراكز الداعمة لكافة الموانئ على مستوى الجمهورية، وكان له دور كبير في تخفيض معدل زمن الإفراج، فيمكن إدراج التسجيل المسبق للشحنات ( ACI) وإدراج القيد بدفتر 46، وهو المركز الوحيد الذي يمكن من خلاله الإفراج عن أي بيان جمركي وارد بأي ميناء على مستوى الجمهورية دون التقيد بميناء معين، ويعد المركز عاملا رئيسيا في إنهاء التكدس بأي ميناء من الموانئ.

والتقى رئيس المصلحة مع العاملين بالمركز اللوجستي، مشيرا إلى أن العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها، مضيفا أن تأهيل العاملين ودعم قدراتهم سوف يساهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة.

وأثنى على المجهود الكبير الذي يقوم به العاملون بالمركز، مؤكدا دعمه لمطالبهم ومساندته لهم وحرصه على تذليل أي عقبات أو عراقيل.

وطالب العاملين بالمركز وجميع العاملين بمصلحة الجمارك بالحرص على المصلحة الوطنية، وأن يكونوا في عملهم بمثابة القاضي والحكم العدل ويضاعفوا الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية الجديدة لخفض زمن الإفراج، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

وأكد رئيس المصلحة توحيد جهات العرض بجميع المنافذ، من خلال القواعد والتذييلات المدرجة بمنظومة نافذة، وتوحيد الأسعار بين جميع المنافذ من خلال تفعيل برنامج الأسعار الجاري الانتهاء منه خلال فترة وجيزة.