حذرت إدارة الأرصاد الجوية في الهند، من توقعات بأن يضرب إعصار حلزوني يعروف بـ"جاواد" أجزاءً من السواحل الشرقية للبلاد، صباح بعد غد الأحد، مسببًا سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الجمعة، أن ولاية "أوديشا" شرقي البلاد تخطط لانتشار 266 فريق إنقاذ على ساحلها، والذي سيتضمن القوات الوطنية للتعامل مع الكوارث، وخدمات إطفاء الحرائق الحكومية، وقوات الولاية للتصدي السريع لآثار الكوارث.

كما أكد مفوض الإغاثة الخاصة بـ"أوديشا"، براديب كومار جينا، أن حكومة الولاية مستعدة جيدًا للتعامل مع الوضع المستجد، ووضعت 14 مقاطعة ساحلية في حالة تأهب وطُلب منها اتخاذ جميع الخطوات الضرورية في ضوء العاصفة الإعصارية الوشيكة، كما أوقفت السلطات هناك أنشطة الصيد بطول خط الساحل بأكمله، كإجراء احترازي.

أما حكومة ولاية "أندرا براديش" شرقي البلاد، فقد أعلنت أيضًا حالة التأهب القصوى.

ومن المتوقع أيضًا أن تصل سرعة الرياح الشديدة إلى 100 كيلو متر في الساعة، كما أنه من المحتمل أن يتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة على المقاطعات الساحلية من ولاية "بنغال الغربية" شمال شرقي الهند.