موسكو: وضع سقف أسعار على النفط الروسي محاولة خطيرة

أكدت روسيا، اليوم السبت، أن فرض سقف أسعار على النفط الروسي محاولة "خطيرة"، مضيفة أنها لن تحد من الطلب على نفطها، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع أمس الجمعة، على وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.



وكان الاتحاد الأوروبي اتفق على وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد تخلي بولندا عن اعتراضاتها في اللحظة الأخيرة لخفض سقف السعر، والذي اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.



ويتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على آلية وضع سقف لسعر النفط الروسي خلال أيام.