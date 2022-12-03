 إدارة بايدن تعتزم إنهاء حالة الطوارئ الخاصة بجدري القردة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إدارة بايدن تعتزم إنهاء حالة الطوارئ الخاصة بجدري القردة

وكالات
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 3:43 ص | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 3:43 ص

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة الخاصة بفيروس جدري القرود، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي يوم الجمعة.

ونقل الموقع عن بيان لوزير الصحة الأمريكي خافيير بيسيرا قوله، إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية "لا تتوقع تجديد إعلان حالة الطوارئ"، الذي من المقرر أن ينتهي في 31 يناير المقبل، وذلك بسبب انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة .

وكان قد إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب فيروس جدري القرود للمرة الأولى في أغسطس الماضي ثم تم تجديدها في نوفمبر.

ووفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تراجعت حالات الإصابة بالفيروس منذ 25 نوفمبر إلى أقل من 10 حالات يوميا.

يشار إلى أن عدد الحالات اليومية بلغ ذروته في الصيف، حيث تم تسجيل 459 حالة في 6 أغسطس.

 

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