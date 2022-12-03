أسدل الستار على مباريات اليوم الأول من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022 مساء اليوم السبت، بعد فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن تستمر مباريات الدور ثمن النهائي من مونديال 2022 حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث سيلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره السويسري في التاسعة مساءًا.

وكان المنتخب الهولندي أول المتأهلين لدور ربع النهائي من المونديال، بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، نظيره الهولندي على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم.

وستنطلق المواجهة المرتقبة بين منتخبي هولندا والأرجنتين، عند التاسعة من مساء يوم الجمعة القادمة، في ثاني مباريات الدور ربع النهائي.