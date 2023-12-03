كتائب القسام تستهدف تحشدات لإسرائيل شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية

استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تحشدات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، شرق مستوطنة "ماجين" برشقة صاروخية.

أفادت بذلك وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، نقلا عن بيان لكتائب القسام.

وكانت كتائب القسام، أعلنت صباح اليوم، قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعد تفجير عبوات في تمركز لهم في قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام": "فجر اليوم تمكن مجاهدونا من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة ثلاث عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز".

وأضافت: "وفي تمام الساعة 30ر4 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".