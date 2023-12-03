عمدة كييف يشن هجوما على الرئيس الأوكراني

شن فيتالي كليتشكو، عمدة كييف هجوما على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "20 دقيقة الإخبارية" السويسرية، والتي حظيت بتغطية واسعة، في روسيا وأوكرانيا.

وقال كليتشكو، في المقابلة، التي تم بثها أمس السبت، "يتساءل الناس لماذا لم نكن مستعدين بشكل أفضل لتلك الحرب، ولماذا نفى زيلينسكي حتى النهاية أن الأمور ستصل إلى هذا الحد".

وأضاف بطل الملاكمة العالمي السابق، صاحب الـ52 عاما، "كان هناك الكثير من المعلومات، التي لا تتفق مع الواقع"، متهما الرئيس بارتكاب "أخطاء".

ودعا كليتشكو إلى التحلي بالصدق فيما يتعلق بالوضع الحقيقي لأوكرانيا، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن "زيلينسكي يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها".

وتابع، "بالطبع يمكن أن نكذب بكل ابتهاج على شعبنا وشركائنا، لكن لا يمكن أن تفعل ذلك إلى الأبد"، فيما قدم دعما واضحا لرئيس الأركان الأوكراني، الجنرال، فاليري زالوجني، الذي أثار انتقادا قبل شهر، عندما قال إن الحرب وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف كليتشو في المقابلة "لقد قال الحقيقة".