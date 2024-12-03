كاتس: إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار سنهاجم مواقع لدولة لبنان

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إنه إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار فستهاجم إسرائيل مواقع للدولة اللبنانية.

جاء ذلك خلال زيارته الفرقة 146 على الحدود الشمالية، حيث أكد: "سياستنا مع الجيش الإسرائيلي واضحة ولا لبس فيها - سنعمل بكل قوتنا لتطبيق جميع تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، وسنكون مع أقصى قدر من الاستجابة وعدم التسامح مطلقا"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وقال: "أمس كان الاختبار الأول، إطلاق النار على جبل دوف وكأنه خارج النقاش العادي أو خاضع للتأويل. بالنسبة له لا يخضع لأي تفسير. لقد كان رد فعلنا قوياً وهذا بالضبط ما سنفعله".

وأشار إلى أنه "على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار يسمح للجيش اللبناني بفرض دوره وإبعاد حزب الله عن الليطاني وتفكيك كل البنى التحتية".

وتابع: "إذا لم يفعلوا ذلك وانهار هذا الاتفاق برمته، فإن الواقع سيكون واضحا للغاية. إذا عدنا إلى الحرب سنتحرك بقوة، وسنتعمق أكثر، وأهم ما يجب أن يعرفوه: أنه لن يكون هناك المزيد من الإعفاء لدولة لبنان".